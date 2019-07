16:00 Uhr

Sein Klavier-Talent rettete ihn vor den Folgen eines Schülerstreichs

Dietmar Kreß setzt sich mit 83 Jahren endgültig als Oettinger Kantor zur Ruhe. Als Jugendlicher wurde er von der Schule geworfen, weil er Wasserbomben aus Wursthäuten warf.

Von Ronald Hummel

Die Musik drängte auf zweierlei Weisen aus ihm heraus: Schon als Kind war das Klavier zuhause sein Lieblings-Spielzeug und mit sechs Jahren nahm er Unterricht. Zudem verspürte Dietmar Kreß zeitlebens den Drang, die Freude an der Musik weiter zu vermitteln, er gründete etliche Kantoreien und sogar eine Musikschule – „Als Musiker ist man immer auch Lehrer“, lautet sein Motto. Er wuchs in Sontheim nahe Bad Neustadt an der Saale auf, in den Ferien ging es oft zu den Großeltern. Der Organist im dortigen Dorf war zur Erntezeit froh, wenn ihn der 13-Jährige im Gottesdienst an der Orgel vertreten konnte; der Umstieg von Klavier auf Orgel war Kreß ein Leichtes. Auf dem Gymnasium im Würzburger Internat musste jeder Schüler ein Instrument spielen. Mit seiner Musik-Erfahrung war Kreß da „der King“, wie er sagt.

Kurz nach seinem Rauswurf kam er wieder zurück

Das rettete ihn sogar vor dem Rauswurf: Als er Wasserbomben aus Wursthäuten auf Theaterbesucher warf, wurde er entlassen, aber gleich wieder zurückbeordert, weil man ihn als Klavierspieler für die „Petersburger Schlittenfahrt“ bei der Weihnachtsfeier brauchte. Sein innigster Wunsch, Berufsmusiker zu werden, erntete nur Kopfschütteln und Warnung vor der „brotlosen Kunst“, doch seine Musik-Leidenschaft fand ihren Weg: In Detmold und Köln studierte Dietmar Kreß Kirchenmusik und Schulmusik, wurde 1963 bis 1968 hauptamtlicher Organist und Chorleiter in Lage, gab nebenher Musikunterricht an der Jugendmusikschule in Bielefeld.

Als er 1968 nach Wuppertal wechselte, gründete er dort die „Kantorei Alte Kirche“, zog mit seiner Dynamik andere Talente an. Die Motteten-Konzerte und großen Werke der Evangelischen Kirchenmusik erregten solch enorme Aufmerksamkeit, dass sogar der Westdeutsche Rundfunk ab 1971 mehrere Aufnahmen machte und ausstrahlte. „Das war mein künstlerischer Höhepunkt“, sagt Dietmar Kreß rückblickend, doch seine große Zeit als Musik-Pionier stand da erst noch bevor.

1984 wurde er Gründungsdirektor der neuen Berufsfachschule für Musik des Bezirks Mittelfranken in Dinkelsbühl und übte dieses Amt bis zum Ruhestand 2002 aus. Dass die Schule eine Vorreiterrolle in allen bayerischen Bezirken einnahm, lag nicht zuletzt am von Kreß neu eingeführten Fach Rock-Pop.

1990 gründete er eine kommunale Musikschule

Doch das war ihm nicht genug. Er überzeugte die Bürgermeister von Dinkelsbühl und Feuchtwangen von der Notwendigkeit einer kommunalen Musikschule, die er schließlich 1990 selbst gründete und 23 Jahre lang ehrenamtlich leitete, wobei die Schülerzahl von 360 auf 1200 wuchs. 2005 kam Dietmar Kreß, der mit seiner Familie im herrlichen Pfarrhaus von Fürnheim lebt, als Kantor nach Oettingen, übernahm Chor, sonntäglichen Gottesdienst und Kasualien und gründete schließlich 2008 die Kinderkantorei, „eine tolle Gruppe mit 30 Kindern“, wie er sagt. Durch den Draht zu jungen Menschen floss wohl viel jugendliche Energie in ihn zurück, denn man mag es im Gespräch mit ihm absolut nicht glauben, einen 83-Jährigen vor sich zu haben. „Das Wesentliche an einem Musiker ist es, nach vorne zu schauen, an sich zu arbeiten und den Spaß an der Musik an andere weiter zu geben“, sagt er. So freut er sich über viele „Meisterschüler“, die er hervorbrachte von Kirchenmusikern und Pfarrern bis hin zu Kai-Uwe Jirka, Professor für Chorleitung an der Berliner Hochschule für Musik und Leiter von Domchor und Domsingschule in Berlin.

Am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr wird er als Oettinger Kantor in der Oettinger Jakobskirche mit einem Festgottesdienst verabschiedet. Er wird sich endlich seiner Familie samt neun Enkeln und seinem Hobby, dem Segelsport widmen können, aber die Musik wird er nie aufgeben: „Jeden Sonntag werden Organisten gebraucht.“

