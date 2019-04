vor 35 Min.

So feierten die Rieser einst den Frühling

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen wird heute Abend eine neue Ausstellung eröffnet. Dabei dreht sich alles um die vielen Frühlingsfeste in der Region – vom Palmsonntag bis zur Nördlinger Mess’. Diese historische Aufnahme ist dabei auch zu sehen; sie zeigt vier Rieser beim Vatertagsausflug.

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen wird heute Abend eine neue Ausstellung eröffnet. Was es dort zu sehen gibt.

Von Peter Urban

Es ist eine kleine, aber feine Schau, die das Team um Museumsleiterin Dr. Ruth Kilian neu im Museum Kulturland Ries präsentiert. Dieses Mal geht es um grüne Zweige und bunte Bänder, will sagen die Frühjahrsbräuche, die noch vor nicht allzu langer Zeit im Ries gepflegt wurden. Manche sind inzwischen so gut wie vergessen. Andere, wie das Maibaumaufstellen, haben – nach eher mauen Zeiten – inzwischen wieder eine regelrechte Renaissance erfahren.

Im Frühjahr sind nach wie vor das Erwachen der Natur und die länger werdenden Tage Anlass zur Freude und zum Feiern. In die Zeit zwischen Palmsonntag und Pfingsten fällt eine ganze Reihe von Festivitäten, deren Andenken und kleine Geschichten in der Ausstellung liebevoll präsentiert werden.

Weltliche Bräuche gehören genauso dazu wie religiöse Festtage, sowie Familien- und Volksfeste, Ausflüge ins Grüne, die ersten Freiluft-Feste oder Umzüge durch die Orte. Anlässe mit ernstem Hintergrund wechseln sich munter mit sehr ausgelassenen ab.

Ausgehend von der Gegenwart, wird die Entwicklung dieser Veranstaltungen und Ereignisse seit dem 19. Jahrhundert betrachtet. Dabei geht es sowohl um die Brauchtumspflege, den Wandel, aber auch um das Erfinden und Schaffen von Traditionen. Die Ausstellung lädt zum Erkunden, Entdecken und zum Erinnern ein: Was bedeuten Palmbusch und Karfreitagsrätsche, Osterlamm und Hasengärtle, wie sahen Konfirmations- und Kommunionsgeschenke aus? Wozu waren Blumenteppiche und Maibaum da, was waren Muttertagspräsente und Vatertagskarren? Diese und viele weitere Fragen werden anschaulich erklärt: Woher kommt der Begriff „Gründonnerstag? Was sind die „Waffen Jesu“? Wozu wurden am Karfreitag Rätschen gebraucht?

Vom Palmsonntag bis zur Nördlinger Mess’ reicht die Zeitspanne, die Schau ist für alle Altersklassen konzipiert. Während sich Senioren wohl gerne erinnern lassen werden, können sich Kinder anhand witzig aufgemachter „Entdeckerpfade“ durch die Ausstellung rätseln und spielen.

Sie wird heute Abend eröffnet und ist dann vom 4. April bis 23. Juni 2019 zu sehen. Ein umfangreiches Begleitprogramm flankiert das Ganze.

Weitere Informationen und die Öffnungszeiten gibt es hier.

Themen Folgen