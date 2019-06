vor 35 Min.

So teuer wird die Sanierung des Schützenhauses

Der Gemeinderat Hainsfarth vergibt die Aufträge für das Gebäude im Ortsteil Steinhart

Von Ronald Hummel

Bürgermeister Klaus Engelhardt stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Hainsfarth die Vergabe der Sanierungsmaßnahmen für das Schützenhaus im Ortsteil Steinhart vor. Seit etwa fünf Jahren sei die Kostenschätzung nun im Haushalt eingestellt, nun seien alle Ausschreibungen erfolgt. Dass die ursprünglich veranschlagten 60000 Euro nun auf das Doppelte angestiegen sind, habe zwei wesentliche Gründe: Ursprünglich stand nur die „kleine Lösung“ im Raum, die sich auf das reine Umdecken des Daches beschränkt hatte. Zwischenzeitlich hatte sich daraus eine umfassendere Sanierung ergeben, beispielsweise das Einfügen einer sechs Zentimeter dicken Dämmschicht unter das Dach, was unter anderem wiederum eine Anpassung des Dachstuhles an die neuen Abmessungen und entsprechend aufwendige Zimmererarbeiten erfordert.

Zum anderen sind bekanntermaßen die Handwerkerkosten aufgrund der anhaltenden Konjunktur permanent gestiegen. Die Ausschreibung an sich gab schon Hinweise, wie schwer überhaupt an Handwerker heranzukommen ist. So wurden bei drei Gewerken 28 Firmen angeschrieben, von denen ganze sieben überhaupt ein Angebot abgaben. Bürgermeister Engelhardt unterstrich, dass die Realisierung des Projektes durch den gestiegenen Kostenrahmen nicht in Gefahr sei und solide finanziert werde.

Die Vergabe im Einzelnen: Die Zimmererarbeiten gingen für 59150 Euro an die Zimmerei Förschner aus Deiningen; das höchste von drei eingereichten Angeboten hatte bei 87000 Euro gelegen. Für die Dachdeckerarbeiten wurden elf Firmen angeschrieben, nur zwei antworteten. Den Zuschlag erhielt ebenfalls Förschner für 24183 Euro.

Für die ausgeschriebenen Spenglerarbeiten kamen von sieben angeschriebenen Firmen zwei Angebote; den Zuschlag erhielt die Oettinger Firma Bieber für 13574 Euro. Den Auftrag für den Gerüstaufbau erhielt für 6767 Euro die Firma Strobel aus Holzkirchen, den Blitzschutz installiert die Firma Däumling aus Nördlingen für 3722 Euro. Für Farbe rechnet man mit 10000 Euro, die Planungskosten belaufen sich auf 3000 Euro. Alles in allem belaufen sich die Kosten auf knapp 120440 Euro. Die Zustimmung für die Spenglerarbeiten erfolgte mit elf zu eins Stimmen, alle anderen Vergaben befürwortete der Rat einstimmig.

Die endgültige Auftragsvergabe erfolgt laut Bürgermeister Engelhardt erst nach Eingang der Förderungen, die bei Landratsamt, Regierung von Schwaben und Landesdenkmalamt beantragt werden. Engelhardt rechnet mit Fördergeldern zwischen 6000 und 8000 Euro. Wie viel Eigenleistung unter anderem von den Schützen eingeplant werden könne, müsse noch geklärt werden.

Wann die Arbeiten beginnen, sei derzeit noch nicht abzusehen, doch die Firmen werden vereinbarungsgemäß unmittelbar nach Auftragseingang loslegen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass heuer noch begonnen wird. „Für die nächsten dreißig, vierzig Jahre wird das Gebäude von oben her in Ordnung sein“, unterstrich er die Langfristigkeit der Maßnahme.

