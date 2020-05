15:05 Uhr

Stabenfest: Fahnen trotz Absage

Ein Stabenfest wie in den vergangenen Jahren wird es in Nördlingen 2020 nicht geben.

Das Stabenfest ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Wie Oberbürgermeister David Wittner dennoch an der Tradition festhalten will.

Das Stabenfest ist eines der ältesten Kinder- und Heimatfeste im Süddeutschen Raum. Seit Jahrhunderten ziehen immer an einem Montag im Mai die Schulkinder durch die Altstadt zur Festwiese. In diesem Jahr ist das Stabenfest aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Oberbürgermeister David Wittner hat angeregt, dass an städtischen Gebäuden und auch auf dem Daniel, wie es der Tradition entspricht, dennoch die Fahnen aufgehängt werden. Gleichzeitig wäre es schön, an der Tradition festzuhalten und auch die Privathäuser zum „Nördlinger Feiertag“ am kommenden Montag mit den rot-weißen und blau-weißen Stabenfest-Fähnchen zu schmücken. „ Nördlingen feiert Stabenfest, auch wenn in diesem Jahr nicht der gewohnte Umzug der vielen Kinder erfolgen kann“, ruft Oberbürgermeister Wittner die Einwohner Nördlingens auf, ihre Häuser zu schmücken.

Der Leiter der Knabenkapelle, Oliver Körner, und Armin Schneider, Leiter der Stadtkapelle, werden mit einem Bläserensemble vom ersten Kranz des Daniels das traditionelle Stabenlied und die bei der Huldigung normalerweise gespielten Stücke „Nun danket alle Gott“ und „Wogende Getreidefelder“ sowie „Geh aus meinem Herz“ um 10.15 Uhr spielen. Ein musikalischer Gruß also von den Musikanten der Stadt an die Bewohner der Altstadt bzw. die Gäste. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen