Stadt Oettingen bezuschusst Ferienbetreuung für zwei Wochen

In den Oster- und den Sommerferien bietet die Stadt Oettingen jeweils eine Woche Ferienbetreuung an.

Die letzte Sitzung in Oettingen vor dem Jahreswechsel dreht sich um die Betreuung von Kinder und das Taglieber-Viertel.

Von Verena Mörzl

Um die Ferienbetreuung in Oettingen, das neue Taglieber-Viertel und die Sanierung der Straßen 2020 hat sich die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr gedreht. Im sozialen Wohnungsbaus am Weißen Kreuz hat es eine enorme Kostensteigerung gegeben, die das Gremium kritisch hinterfragte.

Ohne Gegenstimme beschloss das Gremium, dass 2020 alle Kinder mit Wohnsitz in Oettingen einen Zuschuss für die Ferienbetreuung erhalten. Die Regelung soll für die Ferienbetreuung in der ersten Oster- (104 Euro Zuschuss) und letzten Sommerferienwoche (130 Euro) gelten. Die Mindestkinderanzahl liege laut Bürgermeisterin Petra Wagner bei zwölf, die Obergrenze bei 15 Kindern, ab 16 solle eine neue Gruppe aufgemacht werden. Die Betreuung ist nur für die gesamte Woche buchbar und liege für die Sommerferien für einen Eigenanteil der Eltern pro Kind bei 50 Euro für die Sommerferien und 40 Euro für die Osterferien. Zunächst schlug Wagner Kosten pro Woche von 80 und 64 Euro vor. Thomas Fink, Fraktionsvorsitzender der CSU/FWG brachte dann aber einen Antrag ein. Pro Kind pro Tag sollen lediglich zehn Euro fällig sein. SPD-Fraktionsvorsitzender Robin Bhattacharyya stimmte dem Antrag zu und schlug vor, freie Plätze anderen Kindern aus der Verwaltungsgemeinschaft anzubieten, ohne Zuschuss allerdings. Wagner ergänzte schließlich noch, dass die Abfrage nächstes Jahr wiederholt werden solle.

Niederschlagswasser soll in Richtung Mühlbach eingeleitet werden

Außerdem hat der Stadtrat die Abwägung der Stellungnahmen bezüglich des „Wohn- und Gewerbeparks Oettingen“, des sogenannten Urbanen Gebiets (Taglieber-Viertel mit Musterhaussiedlung, Gewerbe und Wohnen), beschlossen und den Entwurf des dazugehörigen Bebauungsplanes gebilligt. Die Stadt hat sämtliche Hinweise der Träger öffentlicher Belange (Bauernverband, Wasserwirtschaftsverband, Deutsche Telekom und weitere) zur Kenntnis genommen. Die Erschließung des Wohn- und Gewerbeparks müsse im Trennsystem erfolgen, sodass lediglich Schmutzwasser in die Mischwasserkanalisation im Bahnhofsweg eingeleitet werde. Niederschlagswasser sei in Richtung Mühlbach einzuleiten. Vorausgegangen war die private Stellungnahme eines Anliegers. Er befürchtet, dass sein Haus Risse bekommen könnte, sollte sich der Grundwasserspiegel absenken.

Sozialer Wohnungsbau: Kosten hinterfragen

Für Diskussionen hat die Planungssumme für den sozialen Wohnungsbau am Weißen Kreuz gesorgt. Der Stadtrat beschloss für die neu feststehende Summe von 1,395 Millionen Euro einen ergänzenden Förderantrag einzureichen. Das Gremium war sich einig, dass die Kosten hinterfragt werden müssen. Rudolf Oesterle (PWG) will klären lassen, wie die Steigerung zustande komme, zunächst sei man von einem Quadratmeterpreis von 2500 Euro ausgegangen, nun liege er bei 3800. Eine erste Kostenschätzung zu Beginn des Projekts habe rund 890.000 Euro betragen. Das sei nun aber schon eine Zeit her, meinte Erwin Taglieber (CSU/FWG). Der Abbruch des alten Wohngebäudes soll rund 48.000 Euro kosten und wurde an die Firma Anton Eireiner GmbH vergeben.

