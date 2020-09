12:00 Uhr

Stadtbaumeister zieht Bilanz: So war die Freibad-Saison 2020 in Oettingen

Plus Das Oettinger Wörnitz-Flussfreibad blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Für das neu sanierte Bad gibt es weitere Bauvorhaben im Herbst.

Von Pauline Herrle

Die Sonne scheint, Enten watscheln schnatternd über den Weg, Bäume spenden Schatten in den frühen Morgenstunden. Im Wörnitz-Freibad in Oettingen herrscht am Morgen die Stille der Natur. Eine Besucherin genießt diese Ruhe am Morgen ein letztes Mal für diesen Sommer. Denn am vergangenen Dienstag war der letzte offizielle Öffnungstag im Freibad.

Stadtbaumeister Klaus Obermeyer ist zufrieden: „Wir konnten im Vergleich zum vorigen Jahr die Zahl unserer Badegäste verdoppeln.“ Am 11. Juli öffnete das Wörnitz-Flussfreibad dieses Jahr. Die Saison sollte eigentlich schon im Mai beginnen, doch aufgrund der Pandemie musste der Startschuss nach den Sanierungsarbeiten im Freibad verschoben werden. Insgesamt 23500 Karten konnten verkauft werden – doppelt so viele wie im vorherigen Jahr, schildert Obermeyer. Darunter seien 480 Menschen mit Dauerkarten, die Privatkabinen im Freibad gemietet haben. Somit konnten auch die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden, sagt Obermeyer. Das Flussfreibad hat an jedem Tag der Woche geöffnet. An insgesamt sieben Tagen in der Saison musste es aufgrund schlechten Wetters geschlossen bleiben. „Insgesamt war es aber ein wunderbarer Sommer mit perfektem Badewetter“, sagt Obermeyer.

Viele Besucher trotz Corona-Auflagen im Oettinger Freibad

Die Bürger kamen trotz der Corona-Auflagen. Am Anfang war die Besucherzahl auf 1200 Gäste begrenzt. Dann wurde sie aber schnell auf 1500 erhöht, da das Oettinger Freibad viele Liegewiesen mit großen Flächen hat und somit der Abstand gewährleistet werden konnte. Maskenpflicht herrschte im Freibad keine. Am Eingang und am Kiosk musste der Mindestabstand eingehalten werden. Dafür gab es am Boden Pfeile und Markierungen. Auch im Wasser konnte der Abstand gewährleistet werden, da die Wörnitz ein weitläufiges Gewässer ist, so Obermeyer. „Rund 500 Menschen hätten auf einmal baden können“, sagt er lachend.

Den großen Ansturm an Besuchern erklärt sich Obermeyer mit dem Neubau: „Viele waren bestimmt neugierig.“ Das Wörnitz-Flussfreibad erhielt zur diesjährigen Saison eine komplette Sanierung. Zudem hatten viele Freibadgäste das Schwimmen vermisst. Besonders Familien fanden aufgrund des neuen Kinderbeckens und des Spielplatzes ihren Weg ins Freibad. Die größte Attraktion für die Kinder sei das neue Hüpfkissen gewesen, sagt Obermeyer. „Da ging es rund“, weshalb die zwei Badeaufsichten immer wieder ein Kind mit Blessuren zu den Eltern bringen mussten.

„Natürlich hat Corona für uns auch einiges verändert“, sagt Obermeyer. Der Ruderbootverleih im Freibad blieb dieses Jahr geschlossen. Das Desinfizieren der Bootsutensilien hätte zusätzliche Angestellte gebraucht, die nicht vorhanden waren. Auch mussten Badegäste oftmals an die Abstandsregeln erinnert werden. „Besonders die Kinder am Sprungturm haben wir oft ermahnt“, sagt Obermeyer. Auch der Volleyball- und der Bolzplatz blieben aufgrund der Corona-Regelung geschlossen.

Neues Sprungbrett und 25 Meter-Bahn sind in Planung

Nach dem Neubau der Brücke, des Eingangsgebäudes und der Komplettüberholung des Freibades plant die Stadt weitere Maßnahmen, die dieses oder nächstes Jahr durchgeführt werden sollen. Das 1,5 Meter-Sprungbrett wird komplett erneuert, sagt Obermeyer. Dafür kommen auf die Stadt Oettingen Kosten von rund 10000 Euro zu. Auch eine 25 Meter-Bahn sei eigentlich schon für dieses Jahr geplant gewesen. Dafür sollen zwei Einstiege mit Anschlagbrettern versehen werden. „Doch während dieser guten Saison wollten wir nicht zwei wichtige Einstiege sperren“, sagt Obermeyer, weshalb die Umbauarbeiten in den Herbst verlegt wurden. Auch die Minigolfanlage, die zum Freibad gehört, wird zum Jahreswechsel erneuert.

Das Wörnitz-Flussfreibad ist das ganze Jahr über für jeden Besucher frei zugänglich, weshalb auch nach der Saison noch Gäste ihren Weg dorthin finden, um die Natur zu genießen. „Trotz Corona war es eine gelungene Saison für das Oettinger Freibad“, zieht Stadtbaumeister Obermeyer sein Fazit.

