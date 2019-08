Stadtmauerfest 2019: Der Streit um des Bürgers Bart

Plus Auf den Spuren von in diesen Tagen besonders üppig sprießenden Stoppeln. Was mittelalterliche Malereien und Schillers Vater damit zu tun haben.

Die Redewendung, sich um des Kaisers Bart zu streiten, bedeutet sinngemäß, über Unwichtiges, Belangloses zu diskutieren oder über etwas, das sich gar nicht eindeutig entscheiden lässt. Zum Beispiel über die Frage, ob der Mann des späten Mittelalters Bart trug oder nicht. Mit Blick auf das bevorstehende Stadtmauerfest, zu dem sich die Zahl der Bartträger aktuell etwa so vermehrt wie der Buchsbaumzünsler in gut gedüngten Bauerngärten, ist das ein Thema, das den der Historie verpflichteten Bürger beschäftigt, ja beschäftigen muss.

Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel hat da seine eigene These: Die Fraktion der nur alle drei Jahre Barttragenden sei auf einen Zug aufgesprungen, einem Trend gefolgt. Mittelalterliche Malereien, wie zum Beispiel das Schäufelin-Wandbild in der Bundesstube des Nördlinger Rathauses, würden nämlich annähernd so viele glattrasierte wie bärtige Männer zeigen. Das lege den Schluss nahe, dass damals wie heute die Entscheidung für oder gegen den Bart eine Frage der Mode und des persönlichen Geschmacks gewesen sei. Sponsel kommt zu dem unweigerlichen Schluss: „Der Bart gehört nicht unbedingt zur Grundausstattung des mittelalterlichen Mannes.“

Schiller arbeitete zwei Jahre lang im Nördlinger Zindelhof

Des Historikers hartes Urteil mag teilweise dem missglückten, weil wuchsschwachen und deswegen belächelten Sponsel’schen Selbstversuch geschuldet sein, es gibt indes weitere Indizien für die Richtigkeit. Nachzuweisen sind im 15. bis 18. Jahrhundert Barbiere und Badstuben, die sich – meist einmal die Woche – um fachgerechte, messerscharfe Rasur der männlichen Klientel kümmerten. Hatte man in Kriegszeiten mal weniger Zeit für die Enthaarung des mittleren und unteren Kopfbereichs, übernahmen das sogenannte Feldscher, der bekannteste davon Johann Caspar Schiller, Vater des Dichters und Schriftstellers Friedrich Schiller. Johann Caspar Schiller war als Wundarzt und Feldscher auf der Wanderschaft und blieb von 1743 bis 1745 in Nördlingen hängen, wo er bei Wundarzt Heinrich Cramer im Zindelhof arbeitete. Als das Husarenregiment Frangipani im September 1745 durch Nördlingen und weiter in Richtung der Niederlande zog, eilte Johann Caspar Schiller zu Fuß dem Regiment nach und erreichte es in der Nähe von Nürnberg. Ein großes Heer bot offenbar genügend Arbeit, sodass Schillers Nördlingen-Zeit damit beendet war.

Vom kunstvollen Umgang mit Messer und Schere

Barbiere gibt’s auch heutzutage wieder in Nördlingen, seit knapp zwei Jahren in der Drehergasse. Dincer Özcelik hat hier eine Filiale seiner „Men’s World“ in Aalen eröffnet und erzählt über die historischen Ursprünge seines Berufes. Schon Mohammed habe den Frauen lange Haare und den Männern gepflegte Bärte verordnet, sodass der Prophet selbst regelmäßig zu einem Barbier ging, nach dem heute eine Straße in Istanbul benannt sei. Özcelik hat schon mit elf Jahren in der Türkei in den Beruf hineingeschnuppert, mit 13 eine Lehre begonnen. Der Meisterbrief als Männerfriseur sei auch in Deutschland anerkannt worden und er konnte 2011 in Aalen seinen ersten eigenen Laden eröffnen. Der verantwortungsvolle, fast schon künstlerische Umgang mit dem scharfen Messer und der Schere sei ein wichtiger Teil seines Berufes, sagt er.

Im Osmanischen Reich hätten die Barbiere auch medizinische Aufgaben und die Verbreitung wichtiger Nachrichten übernommen, so Özcelik weiter. Nur gut, dass die Aufgabenverteilung heutzutage nicht umgekehrt ist und Journalisten mit gefährlichen Schneidgerätschaften hantieren müssen. Bestenfalls mit spitzer Feder und messerscharfen Argumenten.

Der aktuelle Blick in so manches trostlose Nördlinger Männergesicht wirft die finale Frage auf, ob eine lose Ansammlung von Stoppeln schon eine Zier ist oder eher eine Qual für das menschliche Auge. Aber auch das ist wohl eher ein Streit um des Kaisers Bart.

Die Auflösung unseres Bilderrätsel (in der Reihenfolge unserer Bildergalerie): Rudi Scherer, Dincer Özcelik, Karl Stempfle, Robert Milde, Hermann Faul und Jürgen Büttner.