vor 20 Min.

Städtischer Zaun in Oettingen wohl von Lkw umgefahren

Vermutlich ein Lkw hat in Oettingen einen Zaun umgefahren.

Ein grüner Maschendrahtzaun ist in Oettingen auf einer Länge von sieben Metern eingedrückt worden.

Ein grüner Maschendrahtzaun der Stadt Oettingen ist auf einer Länge von etwa sieben Metern eingedrückt worden. Die Polizei geht laut einer Mitteilung davon aus, dass vermutlich ein ausscherender Sattelzug den Zaun beschädigte. Der Vorfall ereignete sich an der Hans-Böckler-Straße in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

