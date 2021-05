Kein Telefon, kein Internet

Bei Bauarbeiten am Nördlinger Bahnhof wird ein Glasfaserkabel durchtrennt

Die Internet- und Telefonverbindung zahlreicher Nördlinger Haushalte und Unternehmen ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag für circa 24 Stunden unterbrochen gewesen. Die Ursache hierfür war ein beschädigtes Glasfaserkabel, das bei Tiefbauarbeiten im Gleisbereich des Nördlinger Bahnhofs durchtrennt worden war. Dies teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr. Die Deutsche Bahn führt im Gleisbereich momentan Abbruch- und Grabungsarbeiten im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau für die neue Personenunterführung durch (die RN berichteten). Diese Vorarbeiten begannen vergangenes Wochenende, Mitte Juni erfolgen die Hauptarbeiten.

Das Glasfaserkabel gehört dem Unternehmen LEW TelNet aus Augsburg, die die Leitung an die beiden Telekommunikationsunternehmen M-net und Telefonica vermietet hat. Bei den Kunden von M-net kam es in der Folge zu einem Internet- und Telefonausfall im Nördlinger Stadtgebiet. Laut einem Unternehmenssprecher von M-net waren rund 200 Anschlüsse betroffen, einschließlich des Anschlusses der Rieser Nachrichten. Bei Telefonica hingegen führte die Durchtrennung des Glasfaserkabels zu Einschränkungen im Mobilfunk rund um Donauwörth, aber nicht im Nördlinger Stadtgebiet. Der Grund ist, so ein Unternehmenssprecher von Telefonica, dass ein Sendemast in Donauwörth mit der betroffenen Glasfaserleitung verbunden ist. Einen kompletten Ausfall habe es aber auch in Donauwörth nicht gegeben.

Am Mittwoch gegen 13 Uhr meldete LEW TelNet, dass die Leitung wiederhergestellt sei.