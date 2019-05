vor 45 Min.

Streetfood-Festival an neuem Standort

Das Festival in Nördlingen findet am ersten Juni-Wochenende statt. Das erwartet die Besucher in diesem Jahr

Als Marcel Kraft zusammen mit Christian Friedrich von den Fladen-Piraten das Störenfried-Festival ins Leben rief, hatte er nicht mit einem solchen Zuspruch gerechnet. „Wir haben ein bisschen rumüberlegt – damals hat sich das mit dem Gelände der Ankerbrauerei ergeben.“ Gekommen sind zum Festival dann mehr als 10000 Leute. „Das hatten wir so nicht erwartet.“

Vielleicht werden es in diesem Jahr noch mehr. Zum dritten Mal wird es das Streetfood-Festival geben, doch es findet heuer unter anderen Gegebenheiten statt. Denn die Gebäude auf dem Gelände der einstigen Ankerbrauerei sollen in Kürze abgerissen werden. „Wir mussten uns einen neuen Platz suchen. Das ist jetzt der Marktplatz“, sagt Kraft. Die neue Lage bedeutet für die Organisatoren eine neue Herausforderung. Sie haben deutlich weniger Zeit zum Aufbau, innerhalb von zwei Tagen muss der über die Bühne gehen. Zudem gab es eine Terminverschiebung. Statt wie ursprünglich geplant im Mai, findet das Festival nun im Juni statt. Jürgen Landgraf vom Ordnungsamt Nördlingen sagt, dass für Auf- und Abbau der Marktplatz von Freitag bis Montag, die Stellplätze bereits am Donnerstag gesperrt sein werden.

Am Festival selber soll sich laut den Ausrichtern im Vergleich zu den Vorjahren aber nichts groß ändern. „Es soll ein ähnlicher Rahmen sein, wir bleiben unserem Konzept treu“, sagt Kraft. 13 Trucks sowie einige weitere kleine Stände werden die Gäste mit Essen versorgen. „Da wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Von Indisch über Burger und bayerischen Döner bis hin zu Spiralkartoffeln“, sagt Nadine Metzko, die das Streetfood-Festival der Fladen-Piraten mitorganisiert. Bei sonnigem Wetter hofft sie auf noch mehr Besucher als in den vergangenen Jahren. „Vielleicht kommen zum Marktplatz noch mehr Menschen, wenn sie nicht bis zur Ankerbrauerei laufen müssen.“ Darauf hofft auch der Leiter des Ordnungsamtes, Jürgen Landgraf: „Das ist eine überregionale Veranstaltung, die hoffentlich 15000 bis 20000 Besucher nach Nördlingen locken wird.“

Die Besucher auf dem Festival sollen nicht nur etwas essen, sagt Kraft und führt aus: „Wir wollen, dass die Leute auch abends da bleiben und koppeln das mit Livemusik.“

Das Konzept ist eine Mischung aus Open-Air-Festival und Livemusik, dazu kommt der Essensverkauf aus den Wagen. Der Name des Festivals komme daher, sagt Kraft, dass Veranstaltungen der Fladen-Piraten in der Drehergasse manchmal als Störenfried wahrgenommen werden, was die Lautstärke angeht. „Da wo Leben ist, ist es manchmal auch laut.“ Beginn des Festivals ist am Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr, am Sonntag geht es ebenfalls um 11 Uhr weiter. Dann soll es auch ein Weißwurstfrühstück geben, das von einer Blaskapelle begleitet wird. Der Eintritt zum Festival ist frei. Marcel Kraft freut sich auf das Wochenende im Juni: „Wir versuchen, wie immer, etwas Tolles zu organisieren: ein kleines Festival mit guter Musik und – aus unserer Sicht – gutem Essen.“

