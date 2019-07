vor 49 Min.

Strenesse beantragt erneut Insolvenz

Wie es am Standort in Nördlingen weitergehen soll.

Das Nördlinger Unternehmen Strenesse hat beim Amtsgericht Nördlingen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der Rieser Nachrichten, einer Heimatzeitung der Augsburger Allgemeine. Derzeit beschäftigt das Modeunternehmen rund 60 Mitarbeiter am Standort im Ries, unter anderem sind dort die Bereiche Schnittmacher und Design ansässig. Das solle auch so bleiben, so die Sprecherin.

Weitere Informationen gibt es in Kürze hier. (tiba)

