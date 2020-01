vor 37 Min.

Täter flüchtig: Einbrecher scheitern an Geldautomat im EGM

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht von Silvester auf Neujahr versucht, einen Geldautomaten im EGM-Center gewaltsam zu öffnen.

In der Silvesternacht sind eine oder mehrere Personen in das EGM-Center eingebrochen und haben versucht einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Von Philipp Wehrmann

Ein oder mehrere Täter haben in der Silvesternacht versucht, einen Geldautomat im Nördlinger EGM-Center gewaltsam zu öffnen. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord brachen der oder die Täter übers Dach in das Gebäude ein. Anschließend versuchten sie, an den Inhalt eines Geldautomaten zu gelangen.

Um 1.30 Uhr ging im Augsburger Präsidium eine entsprechende Meldung ein. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes machte sich auf den Weg zum Tatort. Der oder die Täter flüchteten durch einen Notausgang auf der nordöstlichen Seite des Gebäudes. Die Polizei fahndete mithilfe eines Hubschraubers, konnte aber keine Tatverdächtigen finden.

Der Geldautomat war schwarz verschmiert

Der Geldautomat und der Boden vor ihm waren am Donnerstagmorgen schwarz verschmiert. Dass die Täter versucht haben, den Geldautomaten zu sprengen, wollte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage nicht bestätigen - lediglich, dass der oder die Täter versucht haben, den Automaten "gewaltsam zu öffnen". Das misslang, sodass kein Geld entwendet werden konnte.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden.

