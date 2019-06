vor 3 Min.

Tagung über Recht und Liberalismus

Welche Rolle ein Nördlinger Jurist dabei spielt

Unter dem Titel „Recht und Liberalismus im Königreich Bayern“ findet in Nördlingen am 28. und 29. Juni die 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Bayerische Rechtsgeschichte zusammen mit dem Stadtarchiv Nördlingen und dem Leopold-Wenige-Institut für Rechtsgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München statt.

Die Tagung ist in Erinnerung an Karl Brater (1819-1869). Am 27. Juni 2019 jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag des liberalen Juristen. Brater war von 1848 bis 1851 Bürgermeister in Nördlingen und dort mit dem Verleger Carl Beck befreundet. 1851 gründete er die Blätter für administrative Praxis – heute die Bayerischen Verwaltungsblätter – mit dem Ziel, durch eine wissenschaftliche Behandlung des Verwaltungsrechts den Rechtsstaat zu stärken. Die Zeitschrift wurde nach ihrem Gründer häufig einfach „Brater’s Blätter“ genannt.

Mit Johann Kaspar Bluntschli gab Brater seit 1856 das Deutsche Staatswörterbuch heraus. Seit 1859 Mitglied in der Kammer der Abgeordneten, war er zunächst beim liberalen Nationalverein engagiert und gründete 1863 die kleindeutsch orientierte Fortschrittspartei in Bayern.

Auf der Tagung in Nördlingen soll, ausgehend von Karl Brater, das Verhältnis von Recht und Liberalismus in Bayern interdisziplinär behandelt werden.

Der öffentliche Vortrag findet am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr im Gewölbe des Rathauses, Marktplatz 1, statt. Dr. Gerhard Hetzer, Direktor des Hauptstaatsarchivs a.D., referiert dabei zum Thema: „Das Recht der Verwaltung und politische Ziele – Karl Braters Bedeutung für die liberale Bewegung in Bayern“. (pm)

