09:19 Uhr

Trafohäuschen in Auhausen gerät in Brand

Das Feuer beschädigte auch ein Fahrsilo, der Schaden ist hoch.

In der Biogasanlage in Auhausen ist in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr das Trafo-Häuschen aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten und wurde völlig zerstört. Durch den Brand wurde nach Angaben der Polizei außerdem das angrenzende Fahrsilo beschädigt, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstand.

Die Feuerwehren Auhausen und Westheim waren laut Mitteilung mit insgesamt 43 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. (pm)

