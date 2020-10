vor 46 Min.

Unbekannte randalieren auf Supermarktgelände in Wassertrüdingen

Die Täter beschädigen die Fassade und den Fahrradständer eines Supermarktes in Wassertrüdingen. Die Polizei vermutet außerdem, dass auf dem Gelände eine Party gefeiert wurde.

In Wassertrüdingen haben unbekannte Täter die Fassade und den Fahrradständer eines Lebensmittelmarkts am Weinbergweg beschädigt. Außerdem wurde der Parkplatz des Supermarkts stark vermüllt, was laut Polizeiangaben für das Abhalten einer Party sprechen könnte. Dies alles geschah in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 1000 Euro. Die Polizei in Dinkelsbühl bittet um Hinweise unter Telefon 09851/57190. RN

