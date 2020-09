10:45 Uhr

Unbekannter Autofahrer rammt Zigarettenautomat in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Zigarettenautomat in Nördlingen angefahren. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Zigarettenautomat in der Fritz-Hopf-Straße in Nördlingen ist am Mittwoch angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, lockerte sich dabei die Befestigung und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete allerdings, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)

Lesen Sie mehr:

Themen folgen