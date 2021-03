16:00 Uhr

Unbekannter Täter manipuliert erneut Bremsen an einem Auto in Nördlingen

Die Nördlinger Polizei beschäftigt sich mit einem Täter, der die Bremsen an Autos manipuliert.

Ein unbekannter Täter manipuliert die Bremsen an einem Auto. Das ist bereits der zweite Fall, der bei der Polizei innerhalb kurzer Zeit eingeht. Beide Autos standen auf dem gleichen Parkplatz in Nördlingen.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen die Bremsen eines Autos manipuliert. Wie die Polizei mitteilt, sei das bereits der zweite Fall innerhalb von einem Monat. Ende Februar wurde der Polizei schon einmal ein solcher Fall gemeldet. Der Täter hatte die Entlüftungsschrauben für die Bremsflüssigkeit gelockert.

Betroffene Autos standen auf gleichen Parkplatz in Nördlingen

Am Montag, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, wurden an einem grauen VW die Bremsen auf die gleiche Weise manipuliert. Das Auto parkte zur Tatzeit, wie das Auto im Februar, am Parkplatz beim Deininger Tor. Die Polizei Nördlingen geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt, und bittet dringend um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

