vor 18 Min.

Unbekannter Täter zersticht Autoreifen in Bopfingen

In Bopfingen macht sich ein bislang unbekannter Täter an einem Auto zu schaffen. Wie hoch der Sachschaden ist.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bopfingen am Dienstag den Reifen eines Autos zerstochen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr im Bereich Michelfeld abgestellt. Am Reifen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. RN

