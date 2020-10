09:21 Uhr

Unbekannter bricht in Nördlinger Gerd-Müller-Stadion ein

Der Täter versucht mit einem Spaten, in den Stadion-Kiosk einzudringen. Wie hoch der Schaden ist.

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, in eine Garage des Gerd-Müller-Stadions in Nördlingen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, entwendete er dort einen Spaten und versuchte damit, die Eingangstür des Kiosks aufzuhebeln. Zwar gelang es dem Täter nicht, in den Kiosk einzudringen. Allerdings beschädigte er die Tür sowie den Türrahmen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. RN

