13.03.2021

Unbekannter entwendet Geldbörse in Nördlingen

Ein Unbekannter entwendete in Nördlingen am Freitag den Geldbeutel eines Mädchens. (Symbolbild)

Einer 16-Jährigen wird in einem Nördlinger Bekleidungsgeschäft der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Nördlinger Reutheweg ist am Freitagmittag einem Mädchen der Geldbeutel entwendet worden. Laut Polizeibericht befand sich die 16-Jährige gegen 13.30 Uhr in einem Umkleideraum eines Bekleidungsgeschäftes. Während sie in der Umkleidekabine war, soll ein unbekannter Täter aus ihrer Jacke, die außerhalb aufgehängt war, ihre Geldbörse entwendet haben. Der Schaden beträgt etwa 130 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

