Unbekannter stiehlt Geldbörse aus unverschlossenem Auto in Nördlingen

Der Täter öffnet das unverschlossene Auto und entwendet eine Geldbörse aus dem Handschuhfach. Wie hoch der Schaden ist.

In Nördlingen ist in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 07:20 Uhr, eine Geldbörse aus dem Handschuhfach eines unversperrten Autos an der Augsburger Straße gestohlen worden. Der Täter erbeutete etwa 90 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

