vor 20 Min.

Unbekannter verdreckt Hauseingang mit Altöl

Ein Unbekannter hat in Baldingen einen Hauseingang mit Altöl verdreckt.

Ein Unbekannter hat in Baldingen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag mutwillig einen Sachschaden im vierstelligen Bereich angerichtet. Nach Angaben der Polizei verdreckte er einen Hauseingang und eine Hofeinfahrt in der Silcherstraße mit Altöl. Die Verschmutzung befand sich ausschließlich auf dem Grundstück des Geschädigten, der sich nun um die Entsorgung kümmern muss. Eine Gefahr für die Umwelt bestand jedoch nicht. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen in der Zeit zwischen 21.30 und 5 Uhr. (pm)

