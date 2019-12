vor 12 Min.

Unbekannter versucht, in Mehrfamilienhaus in Nördlingen einzubrechen

Ein Unbekannter hat laut Polizei versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Nördlingen einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter soll in der Nacht auf Freitag versucht haben, in ein Mehrfamilienhaus in Nördlingen einzubrechen. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkte eine Frau nach Polizeiangaben, dass die Innenverglasung ihres Badezimmerfensters gesplittert war.

Bei Tageslicht habe sie auch im Außenbereich Hebelspuren am Fensterrahmen festgestellt. Der Täter sei zwar nicht ins Innere gelangt, hinterließ aber am Anwesen in der Basteigasse einen Sachschaden von 300 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen 09081/29560. (pm)

