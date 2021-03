vor 51 Min.

Unfallflucht auf Nördlinger Parkplatz

In der Augsburger Straße in Nördlingen wird ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen ist am Freitag in der Zeit zwischen 11 und 17.30 Uhr der linke Außenspiegel eines geparkten Autos angefahren worden. Dabei wurden der Rahmen und das Glas des Spiegels zertrümmert. Das Auto war auf dem Parkplatz des Naturladens in der Augsburger Straße abgestellt.

Die Polizei vermutet, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Außenspiegel beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

