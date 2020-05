vor 49 Min.

Video eines 17-Jährigen landet unberechtigt im Internet

Der Jugendliche, der in dem Beitrag zu sehen ist, erstattet Anzeige. Die Polizei in Nördlingen bittet nun um Hinweise.

In Nördlingen hat am Sonntag ein 17-Jähriger angezeigt, dass im Internet unberechtigt ein Video von ihm eingestellt worden ist. Wie die Polizei berichtet, war das Video ursprünglich nur für private Zwecke erstellt worden und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Der 17-Jährige habe nun nicht nur sein Video auf der Internet-Plattform Instagram wiedergefunden, sondern auch noch Beleidigungen, die gegen ihn gerichtet gewesen seien, teilen die Ermittler mit. Hinweise auf den Ersteller dieses unberechtigten Internetbeitrages nimmt die Polizei in Nördlingen entgegen unter Telefon 09081/29560. RN

