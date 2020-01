vor 9 Min.

Vom Karneval in Venedig und Träumereien im Egerland

Wie die Trachtenkapelle Marktoffingen das Jahr musikalisch ausklingen lässt

Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition im Nordries geworden: Jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag lässt die Trachtenkapelle Marktoffingen das Jahr musikalisch ausklingen. Bereits zum 38. Mal veranstalteten die Marktoffinger Musikanten ihr Weihnachtskonzert. Ihr buntes Konzertprogramm aus Polkas, Märschen, Filmmusik und solistischen Stücken versprach den Gästen in der voll besetzten Mehrzweckhalle auch in diesem Jahr einen kurzweiligen Konzertabend.

Wie in jedem Jahr gehörte die Bühne zunächst den jungen Musikern des Vereins. Rund 35 Buben und Mädchen folgten dem Taktstock ihres Dirigenten Fabian Grimm und bewiesen, dass sich die Probenarbeit der zurückliegenden Wochen gelohnt hat. So konnten sie ihre Zuhörer mit der Filmmusik von „The Avengers“, den „Schmelzenden Riesen“ und der Filmmusik zu „König der Löwen“ ebenso begeistern, wie mit traditioneller Marschmusik und Polkas. Die Zuhörer belohnten das abwechslungsreiche Programm der jungen Akteure mit viel Applaus und so schloss die Jugendkapelle den ersten Konzertteil mit „Cinderella’s Dance“ sowie dem „Kirschblütenzauber“.

Nach einer kurzen Pause übernahm die Stammkapelle unter der Leitung von Johannes Krauß die Bühne und eröffnete den zweiten Konzertteil schwungvoll mit der „Festivus Fanfare“. Nach „Sa Música“, einem Konzertwerk von Jacob de Haan, folgte dann ein besonderer Höhepunkt des Abends: Hannes Gottwald trat vor die Kapelle, entführte die Gäste nach Italien und meisterte das Trompeten-Solo im „Karneval von Venedig“ mit Bravour.

Weiter ging es mit dem Musical-Medley „Aladdin“, ehe die fast 60 Musikanten zur traditionellen Blasmusik überleiteten. Ein Walzer wie die „Träumereien im Egerland“ durfte im diesjährigen Konzertprogramm der Marktoffinger ebenso wenig fehlen wie die „Späte Liebe“, eine Polka aus der Feder von Alois Aust.

Anschließend wurden erneut vier Notenpulte an der Vorderseite der Bühne platziert und ein weiterer Konzerthöhepunkt angekündigt: Gleich ein ganzes Register der Trachtenkapelle hat für das diesjährige Weihnachtskonzert ein Solo-Stück einstudiert. Alexander Bosch, Michael Deibler, Fabian Grimm und Markus Renner zeigten, dass sie auf ihren Posaunen nicht nur Nachschlag spielen können, sondern dass sie auch beim Dixie-Swing in „Show’in Saints“ eine hervorragende Figur machen.

Im Anschluss an die sieben Volkslieder in den „Schwäbischen Volksweisen“ ließen die Musikanten beim „Pur Party Hitmix“ das musikalische Jahr 2019 Revue passieren: Tobias Meyer hatte auch in diesem Jahr zahlreiche Bilder vorbereitetet, welche die vielen Auftritte und Aktivitäten des zurückliegenden Jahres in Erinnerung riefen.

Nach dem „Märchenkönig“-Marsch bedankten sich der Vorsitzende, Michael Deibler, und der Dirigent der Stammkapelle, Johannes Krauß, noch einmal bei Gästen, Vorstandschaft und Musikanten und gaben einen kurzen Ausblick auf die Höhepunkte des nächsten Jahres. Der Marsch „Mir sein die Kaiserjager“ und das Weihnachtslied „Still, still, still“ bildeten den klangvollen Abschluss des 38. Weihnachtskonzertes der Trachtenkapelle Marktoffingen.

Die Trachtenkapelle ehrte auch einige Mitglieder. Ein Bericht darüber folgt. (pm)

