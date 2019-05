00:33 Uhr

Von Blockflöte bis Tuba

Beim Jugendkonzert des Musikvereins Maihingen begeistern die Nachwuchsmusiker. Wo sie am Wochenende zu hören sind

Die Jüngsten des Musikvereins Maihingen haben beim traditionellen Jugendkonzert ihr Können unter Beweis gestellt. Mit den Auftritten der einzelnen Ausbildungsgruppen, dem Vorstufenorchester Fremdingen-Maihingen und der Jugendkapelle wurde dem Publikum in der Maihinger Geflügelhalle ein buntes Programm geboten.

Unter der Leitung von Rosina Aust und Benedikt Maier begrüßte das Vorstufenorchester Fremdingen-Maihingen die Zuhörer musikalisch mit dem Stück „Tiger Rag“. Die Moderation des Programms übernahmen die Jugendsprecher Anna Scherer, Pauline Herrle und Lena Stimpfle. Das Konzert war ein musikalischer Streifzug durch alle Instrumentengattungen des Vereins, wobei Anfänger und Fortgeschrittene ihren Ausbildungsstand – angefangen bei der kleinen Blockflöte bis hin zur großen Tuba – in einzelnen Stücken präsentierten. Höhepunkt waren wieder die Kleinsten des Musikvereins: die Orff-Gruppe. Dieses Jahr sangen sie das bekannte Kinderlied „Die Affen rasen durch den Wald“, das sie mit kleinen Handinstrumenten begleiteten. Mit dem Stück „Call of the Buffalo“ und der Polka „Jugendträume“ rundete das Vorstufenorchester den ersten Programmteil des Konzerts musikalisch ab.

Am Abend des Jugendkonzerts des Musikvereins Maihingen konnte der Vorsitzende des Bezirks 16 des Allgäu Schwäbischen Musikbundes, Theo Keller, zusammen mit der Jugendleiterin Laura Wiedemann sechs junge Musiker mit Ehrennadel und Urkunde auszeichnen. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Julia Haas, Marie Hach und Leonie Taglieber geehrt. Julia Haas, Sebastian Meyr und Hannah Zekl wurden für die bestandene D1-Bläserprüfung mit dem Leistungsabzeichen in Bronze und Anna Ostermeyer und Johanna Wiedemann für die bestandene D2-Bläserprüfung mit dem Leistungsabzeichen in Silber ausgezeichnet.

Mit dem Fanfarenhymnus „Olympic Tune“ eröffnete die Jugendkapelle unter ihren Dirigenten Jakob Herrle und Florian Kotz den letzten Teil des Konzertabends. Mit „Music from Glee“, einem Medley der bekanntesten Lieder „Don’t stop believin“, „Sweet Caroline“ und „You keep me hangin’ on“ aus der gleichnamigen Erfolgsserie, konnten die Jungmusiker ihr Können unter Beweis stellen. Einen weiteren Höhepunkt bildete das weltbekannte Stück „I will follow him“, das gesanglich von den Musikerinnen Anna und Magdalena Scherer begleitet wurde und beim Publikum großen Anklang fand.

Traditioneller waren die Polka „Wir Musikanten“, der „Märchenwalzer“, sowie der Konzertmarsch „Sternstunden“. Die vielen Probenarbeiten wurden durch lang anhaltenden Applaus des Publikums belohnt. Mit der Zugabe „The show must go on“ von Queen verabschiedete sich die Jugendkapelle an diesem Konzertabend. Der nächste große Auftritt der Jugendkapelle wird am 12. Mai beim Feuerwehrfest in Schwörsheim sein. Außerdem spielt das Vorstufenorchester und die Jugendkapelle wie jedes Jahr beim traditionellen Kellerfest des Musikvereins Maihingen am 20. Juni 2019 am Kellerplatz in Maihingen. (pm)

