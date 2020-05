vor 18 Min.

Was hinter dem Wallersteiner Spar-Haushalt steckt

Die Dorferneuerung in Munzingen ist die größte Baumaßnahme, die der Markt Wallerstein in diesem Haushaltsjahr verwirklicht. Geplant ist der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses sowie Kanal- und Straßenerneuerungen.

Der Markt Wallerstein hat seinen Haushalt für das Jahr 2020 festgezurrt. Aufgrund der Corona-Krise sollen nur existenziell notwendige Investitionen getätigt werden.

Von David Holzapfel

Es war das letzte Mal, dass der Wallersteiner Gemeinderat in dieser Amtsperiode zusammenkam. Besonders festlich ging es jedoch nicht zu, wegen des Coronavirus traf man sich am Dienstagabend in der Wallersteiner Mehrzweckhalle, um den diesjährigen Haushaltsplan des Marktes zu verabschieden. Es ist ein Etat mit großem Volumen; insgesamt entschied der Gemeinderat über knapp 13 Millionen Euro Einnahmen und Ausgaben, die die Kommune 2020 tätigen will.

Wegen der Unsicherheiten um das Coronavirus habe man in der Haushaltsplanung strikte Prioritäten gesetzt, sagte Bürgermeister Joseph Mayer (PWG) zu Beginn der Sitzung. „Das sind keine Luxusprojekte, sondern Projekte, die für die Gemeinde existenziell notwendig sind.“ So werden etwa bei der erforderlichen Sanierung der Mehrzweckhalle für das Jahr 2020 nur die dringendsten Maßnahmen angesetzt. „Es wurden viele Sachen auf 2021 verschoben. Der neue Gemeinderat steht vor großen, aber machbaren Herausforderungen“, sagte Gemeinderatsmitglied Thomas Schmidt.

Größte Maßnahme wird die Dorferneuerung in Munzingen

Die größte Maßnahme dieses Jahres ist die Dorferneuerung in Munzingen. Insgesamt 1,65 Millionen Euro will der Markt dafür investieren. Eingeplant ist der Bau eines Dorfgemeinschafts-Hauses sowie eine Kanal- und Straßenerneuerung. Um all dies zu finanzieren, wurden der Kommune bereits Zuwendungen in Höhe von 839000 Euro aus verschiedenen Förderprogrammen zugesagt, wie der Kämmerer der VG Wallerstein, Nico Hoffmann, sagte.

Die Marktgemeinde gibt in diesem Jahr viel Geld für die Jugend aus. So sind im Investitionsplan Baumaßnahmen für Jugendräume für die Birkhausener, Wallersteiner und Munzinger Jugend eingeplant. 320000 Euro möchte Wallerstein 2020 dafür ausgeben, im Jahr 2021 sollen es noch einmal 300000 Euro sein, sagt Hoffmann. Außerdem plant die Kommune, Grundstücke in Birkhausen zu kaufen, um das Baugebiet zu erweitern. Denn die Nachfrage nach Baugrund, so Mayer, sei im Moment sehr hoch.

Wie alle Kommunen stellt die Corona-Pandemie auch den Markt Wallerstein vor Ungewissheiten. „Die Lage ist insgesamt sehr verworren“, sagte Bürgermeister Mayer. Noch seien die Einnahmen konstant. „Aber wir wissen nicht, was nach Corona kommt.“ Mayer rechnet damit, dass es früher oder später Einbrüche in den Einnahmen der Einkommens- und Gewerbesteuer geben wird. Wann genau, sei jedoch unklar. Für das Haushaltsjahr 2020 plant der Markt mit Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt von rund 6,68 Millionen Euro. Davon kommen etwa 2,05 Millionen Euro von der Einkommenssteuerbeteiligung und 1,8 Millionen Euro von der Gewerbesteuer. Grundsätzlich, sagte Hoffmann, könne in diesem Jahr mit recht hohen Steuereinnahmen gerechnet werden. Mit rund 606000 Euro erhält der Markt in diesem Jahr außerdem deutlich höhere Schlüsselzuweisungen als noch 2019.

Kämmerer Hoffmann geht davon aus, dass sich die Kommune in diesem Jahr nur gering neuverschuldet. 365120 Euro an Krediten sind im Haushaltsplan vorgesehen. Der Schuldenstand zum 1. Januar 2020 betrug rund 3,63 Millionen Euro, das sind 1075,25 Euro je Einwohner. Bürgermeister Joseph Mayer sagte: „Wir fahren einen soliden Kurs.“

