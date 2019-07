09:37 Uhr

Wassertrüdingen: Festivalbesucher reisen mit Drogen an

Die Polizei hat beim Afrika-Karibik-Fest bei acht Personen Betäubungsmittel festgestellt. Zudem ist ein Autofahrer mit mehr als 0,8 Promille gefahren.

Bei Kontrollen am Afrika-Karibik-Festival in Wassertrüdingen hat die Polizei am Donnerstag bei acht Besuchern des Festivals festgestellt, dass diese unerlaubte Betäubungsmittel mit sich geführt haben. Dabei handelte es sich in einem Fall um Amphetamine, in den anderen um Marihuana. Die Betäubungsmittel stellte die Polizei nach eigenen Angaben sicher, gegen die Personen im Alter von 17 bis 33 Jahren wurde Anzeige erstattet.

Zudem hielten die Beamten in der Dinkelsbühler Straße in Wassertrüdingen ein Kleinkraftrad bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Kontrolle des 56-jährigen Fahrers fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Test vor Ort zeigte einen Wert mehr als 0,5 Promille. Bei einem Atemalkoholtest auf der Dienststelle wurde nach Polizeiangaben schließlich ein Wert von 0,86 Promille festgestellt. Auf den Betroffenen kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. (pm/jltr)

