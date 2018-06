vor 39 Min.

Wechselbad der Fangefühle

Riesenjubel im WM-Zwinger nach dem deutschen Sieg

Gegen 21.50 Uhr hallte am Samstagabend ein Jubelschrei durch die Sommerhalle des Nördlinger Ochsenzwingers, als ob Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft gerade erneut Weltmeister geworden wäre. Dabei war es im zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden „nur“ der späte Siegtreffer durch Toni Kroos, der die rund 500 Fans beim Public Viewing in Ekstase versetzte. Immerhin hat es die Löw-Truppe nun selbst in der Hand, am kommenden Mittwoch gegen Südkorea das Weiterkommen ins Achtelfinale klar zu machen.

Bevor es jedoch so weit war, mussten die Fußballfans durch ein Wechselbad der Gefühle. Deutschland vergibt die ersten guten Chancen, dann der Schock des schwedischen 0:1 und die Gefahr weiterer Gegentreffer. Durchschnaufen beim Ausgleich unmittelbar nach der Pause, dann wieder Bluthochdruck bei den zahlreichen vergebenen Chancen. Gomez-Kopfball Aaaahhh, Brand-Pfostenschuss Oooohh, Kroos-Zauberfreistoß Jaaahh! Bis zur 95. Minute musste die mitfiebernde Fangemeinde auf den erlösenden Treffer warten. Dann das seit 2006 eingespielte Ritual: „Nachbesprechung“ am Brettermarkt, sogar ein kleiner Autocorso verbunden mit der Hoffnung, dass dieser Last-Minute-Sieg die Initialzündung für das deutsche Team war. Schließlich sind „wir“ je eine Turniermannschaft ... (rom)

