Weihnachtsmarkt Nördlingen 2019: Öffnungszeiten, Programm, Termine

Der Weihnachtsmarkt in Nördlingen 2019 lockt viele Besucher an. Öffnungszeiten, Programm, Termine - hier die Infos.

Schlussphase auf dem Weihnachtsmarkt Nördlingen 2019: Viele Gelegenheiten für einen Besuch gibt es nicht mehr, bis zum Montag können Besucher aber noch Glühwein trinken, Bratwurst essen und das Programm erleben.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Nördlingen genau geboten? Wir geben einen kompletten Überblick über das Programm. Außerdem bekommen Sie hier Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Weihnachtsmarkt Nördlingen: Öffnungszeiten

Der Nördlinger Weihnachtsmarkt startete am 29. November und geht bis zum 23. Dezember. Die Stände stehen in der Löpsinger Straße, Bei den Kornschrannen, in der Schrannenstraße, am Rübenmarkt und auf dem Marktplatz. Die Öffnungszeiten sind:

Sonntag bis Donnerstag: 11.00 bis 19.00 Uhr

Freitag und Samstag: 11.00 bis 20.00 Uhr

"Romantischer Weihnachtsmarkt" Nördlingen: Ausstellungen, Führungen und Konzerte

Advents-Stadtführungen: An den Adventswochenenden jeweils Samstag und Sonntag um 14.00 Uhr

St. Georg entdecken: Donnerstag, 26. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, und Donnerstag, 02. Januar, bis Montag, 06. Januar, jeweils um 14.00 Uhr

entdecken: Donnerstag, 26. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, und Donnerstag, 02. Januar, bis Montag, 06. Januar, jeweils um 14.00 Uhr 15. Nördlinger Krippenweg: Freitag, 29. November, bis Donnerstag, 02. Januar

Krippenausstellung im 1. Obergeschoss der Alten Schranne: Freitag, 29. November bis Sonntag, 08. Dezember, Öffnungszeiten während des Weihnachtsmarktes

während des Krippenausstellung der Krippenfreunde Nördlingen : Samstag, 07. Dezember bis Sonntag, 15. Dezember im Gewölbe des Rathauses, 11.00 bis 19.00 Uhr

: Samstag, 07. Dezember bis Sonntag, 15. Dezember im Gewölbe des Rathauses, 11.00 bis 19.00 Uhr Adventausstellung des Modelleisenbahnclubs Nördlingen : Samstag und Sonntag, 14./15. Dezember, Freitag bis Sonntag, 20./21./22. Dezember, 1. Obergeschoss der Alten Schranne, 11.00 bis 18.00 Uhr

Nördlinger Weihnachtsmarkt 2019: Programm und die Termine

Freitag, 29. November

14.00 Uhr: Kinder schmücken den Weihnachtsbaum am Marktplatz

17.00 Uhr: Feierliche Eröffnung des Romantischen Weihnachtsmarktes

bis 22.00 Uhr: Lange Einkaufsnacht

Sonntag, 01. Dezember

16.00 Uhr: Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtmarkt

Freitag, 06. Dezember

16.00 Uhr: Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtmarkt

Sonntag, 08. Dezember

16.00 Uhr: Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtmarkt

17.00 Uhr: Klaus Wüsthoff - Weihnachtskantate Sing@Life-Gospelchor, Kammerchor und Kinderkantorei St. Georg in der St.-Georgs-Kirche

Dienstag, 10. Dezember

15.00 Uhr: Wunder der Weihnacht - Geschichten erzählt von Erich Pfefferlen, Musik von den Nördlinger Musikanten und Kaffee & Kuchen

Samstag, 14. Dezember

16.00 Uhr: Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtmarkt

Samstag, 21. Dezember

19.30 Uhr: Jahresabschlusskonzert der Nördlinger Knabenkapelle Hermann-Keßler-Halle

Sonntag, 22. Dezember

16.00 Uhr: Der Nikolaus kommt auf den Weihnachtmarkt

17.00 Uhr: Nördlinger Sternsingen

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte. Hier bieten wir einen Überblick mit Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

