vor 49 Min.

Wie Philipp Lahm Schüler fit machen will

An der Mittelschule Nördlingen findet die Schultour des Ex-Nationalspielers statt. Die Kinder lernen, wie es sich anfühlt, sich nicht mehr uneingeschränkt bewegen zu können

Die Schülerin aus der Klasse 6c hat dicke und viel zu große Handschuhe an. Damit soll sie einen Geldbeutel öffnen und Kleingeld in ein Sparschwein werfen. Schon der Verschluss bereitet Probleme – sie kriegt das Portemonnaie nur mit Hilfe auf. Die Übung soll verdeutlichen, wie sich eingeschränkte Bewegungsfreiheit anfühlt und ist Teil der Philipp Lahm Schultour.

Von Montag bis Mittwoch gastiert die Aktion des früheren Fußball-Nationalspielers an der Mittelschule Nördlingen. Die Tage organisiert Lahms Stiftung gemeinsam mit der AOK Bayern. An mehreren Stationen beschäftigen sich die Schüler mit den Themen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit. An der Tour selbst nehmen die fünften und sechsten Klassen der Schule statt. Um auch die Siebtklässler miteinzubeziehen, hat die Schule noch zusätzliche Aktionen gestartet. So nehmen die älteren Kinder am Yoga und Kickboxen teil oder lernen, welche Getränke gesund sind, sagt Lehrer Alexander Braun. Schulleiterin Marga Riedelsheimer will mit solchen Aktionen die Identifikation der Kinder mit der Schule fördern: „Sie sollen sich wohlfühlen und nicht nur zum Unterricht hierherkommen.“

Drei große Zelte in den Farben blau, gelb und grün sind neben dem Sportplatz der Schule aufgebaut. Im gelben Zelt geht es um das Thema Bewegung. Lahm ist selbst nicht vor Ort, spricht die Kinder aber in einer Videobotschaft an: „Wenn ihr fit seid, fällt euch vieles leichter. Hier lernt ihr, was ihr tun könnt, um gesund und fit zu bleiben.“

So manche Einschränkung lässt sich verhindern

Bei den aufgebauten Übungen soll den Kindern vermittelt werden, wie sich körperliche Einschränkungen anfühlen. Mit ausreichend Bewegung lassen sich manche Einschränkungen vielleicht verhindern. So gibt es eine Weste mit Gewichten, die die Schüler anziehen und damit ein paar Treppenstufen laufen müssen. „Das soll ihnen zeigen, wie es sich anfühlt, mit mehr Gewicht laufen zu müssen“, sagt Cornelia Zink von der AOK. An anderen Stationen gibt es Kniebandagen, die die Bewegungsfreiheit einschränken – damit sollen die Schüler ihre Schuhe an- und ausziehen. Es gibt die angesprochene Übung mit den Münzen. Außerdem wird mit speziellen Brillen die Sicht der Schüler eingeschränkt. Damit müssen sie Fehler in zwei Bildern finden und das ist zum Teil gar nicht so leicht.

Im Zelt zum Thema Ernährung bekommen die Schüler eine Augenbinde und müssen ertasten und schmecken, welches Obst sie vor sich haben, die Ernährungspyramide wird behandelt. Beim Bereich Persönlichkeit sollen die Schüler sagen, welche Eigenschaften ihnen an einem Freund wichtig sind, was einen perfekten Kumpel ausmacht. Für die Schüler sind das Aspekte wie Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft oder gemeinsam Spaß zu haben. Zink sagt: „Sie merken dann, dass es den idealen Freund nicht gibt.“

Eine Chance, Philipp Lahm persönlich zu treffen, gibt es für die Schüler noch. „Ziel ist es, dass die Klassen danach Projekte machen, wie sich die behandelten Themen im Alltag umsetzen lassen“, so Zink. Die AOK und Philipp Lahm sehen sich die Beiträge an und wählen einen aus. Die Gewinner können den Ex-Nationalspieler dann wirklich treffen und nicht nur am Bildschirm sehen.

