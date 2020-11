vor 18 Min.

Wie das Internet in Möttingen schneller werden soll

Plus Möttingen könnte im Glasfaserbereich von einem neuen Förderprogramm profitieren. Ein Unternehmen aus der Oberpfalz soll eine Bestandsaufnahme machen.

Von Bernd Schied

In der Gemeinde Möttingen soll eines Tages das Gigabit-Zeitalter anbrechen. Mit Hilfe eines relativ neuen Förderprogramms des Freistaats Bayern (Gigabitrichtlinie) könnte die Kommune hierfür die Voraussetzungen schaffen. Staatlich bezuschusst werden damit moderne Glasfaseranschlüsse mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 200 Megabit pro Sekunde (MBit) für Privathaushalte sowie bis zu 800 MBit für Gewerbebetriebe. In Anspruch nehmen könnte die Gemeinde die Unterstützung für Haushalte, die derzeit über Bandbreiten zwischen 30 und 100 MBit verfügen und als „graue Flecken“ innerhalb eines Ortes bezeichnet werden.

Ob Möttingen tatsächlich in das Programm einsteigt, ist noch offen. Es bedürfe zuvor einiger Vorarbeiten für eine Entscheidungsgrundlage, sagte Geschäftsleiter Andreas von Siegroth in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Von den Voruntersuchungen, die an die Breitbandberatung Bayern GmbH mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz vergeben wurden, erhoffe man sich neben einer Bestandsaufnahme zu den bereits vorhandenen Breitbandanschlüssen vor allem Angaben, für welche Haushalte ein Glasfaseranschluss wirtschaftlich vertretbar sei.

Nicht jedes Anwesen in Möttingen wird einen Glasfaseranschluss bekommen

Siegroth sagte einschränkend: „Es wird nicht möglich sein, jedes Anwesen in der Gesamtgemeinde anzuschließen. Das würde unsere finanziellen Möglichkeiten sprengen.“ Grundsätzlich könne jeder Haushalt sein Interesse an einem Anschluss gegenüber der Verwaltung bekunden. Entscheiden, wer letztlich zum Zuge komme, werde die Gemeinde nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sagte der Geschäftsleiter. Vom Kabelverzweiger bis zum jeweiligen Gebäude übernehme die Kommune die Kosten für das Glasfaserkabel. Der Anschluss innerhalb des Hauses müsse vom jeweiligen Eigentümer finanziert werden.

Siegroth sprach sich trotz eines nicht unerheblichen bürokratischen Aufwands nachdrücklich für den Einstieg Möttingens in das Förderprogramm für ein gigabitfähiges Breitbandnetz aus. „Wir sind eine aufstrebende Gemeinde, die sich eine solche Chance nicht entgehen lassen sollte“, meinte er. Gerade für junge Familien habe ein schneller Internetanschluss inzwischen eine hohe Bedeutung.

Der Bürgermeister spricht sich für das Förderangebot aus

Auch Bürgermeister Timo Böllmann plädierte für die Inanspruchnahme des lukrativen Förderangebots. Nicht zuletzt deshalb, weil Synergieeffekte mit dem laufenden Höfeprogramm (Anschluss von Aussiedlerhöfen an das Glasfasernetz) in der Gemeinde erzielt werden könnten.

Unverändert ließen die Gemeinderäte die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer. Diese betragen für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) 450 vom Hundert, Grundsteuer B 380 vom Hundert und die Gewerbesteuer 340 vom Hundert.

