Mönchsdeggingen

vor 26 Min.

Neue Zahlen für das Almarin: Die Betriebskosten könnten immens werden

Eine neue Kostenermittlung für das Almarin in Mönchsdeggingen liegt vor.

Plus In den vergangenen Jahren war es zu Unstimmigkeiten gekommen, wie viel der Betrieb des Almarin in Mönchsdeggingen kosten könnte. Nun liegt eine neue Prognose vor.

Vor einigen Jahren hat eine Gruppe freiwilliger Helfer mit viel Aufwand das Almarin in Mönchsdeggingen für kurze Zeit betrieben. Es zeigte sich: Das Bad ist ein großer Stolz der Gemeinde und kann ein Anziehungspunkt im Ries sein. Über die tatsächlichen Kosten wurde lange gestritten, nun liegen unserer Redaktion die Zahlen exklusiv vor.

Themen folgen