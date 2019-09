vor 25 Min.

Zu spät gebremst: 12.000 Euro Schaden in Möttingen

In Möttingen hat sich ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

In Möttingen hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Ein Autofahrer war nicht aufmerksam genug.

Weil er zu spät gesehen hat, dass ein Kleintransporter wegen eines Fußgängers auf der Straße abbremsen musste, hat ein Autofahrer am Donnerstag einen Unfall verursacht. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden in Höhe von 12000 Euro an den Fahrzeugen. RN

