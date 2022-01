Amtswechsel in Alerheim: Ein Sieg und zwei Überraschungen für Alexander Joas

Plus Alexander Joas wird in Alerheim zum neuen Bürgermeister gewählt. Vieles scheint für den bisherigen Stellvertreter vorhersehbar. Zwei Überraschungen gibt es aber doch.

Zwischen den grauen Sichtschutzwänden im Eingangsbereich der Alerheimer Grundschule waren noch Köpfe über die Wahlzettel gebeugt. Ein paar Wenige machten in den letzten Minuten ihr Kreuz zur Alerheimer Bürgermeisterwahl. Sie verabschiedeten sich, dann hieß es für das Wahlteam: warten. "18 Uhr", rief schließlich ein Wahlhelfer in den Raum. "18 Uhr", bestätigte ein Echo, gefolgt vom Läuten einer Glocke. Nicht einmal 45 Minuten später stand fest, dass Alexander Joas der neue Bürgermeister der Gemeinde ist. Davon war auszugehen, gab es doch keinen Gegenkandidaten. Zwei Überraschungen folgten dann aber doch.