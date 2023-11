Dekan und Bundestagsabgeordneter diskutieren über Staat und Kirche

Im Rahmen einer Dialog-Predigt in St. Stephan erörterte Dekan Frank Wagner mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid, wie ein gutes Verhältnis von Kirche und Staat gelingen kann.

Wie viel Glaube verträgt die Politik? Wie viel Politik verträgt der Glaube? Um diese Fragen drehte sich das Gespräch zwischen Dekan Frank Wagner und SPD-Bundestagsabgeordnetem Christoph Schmid. Das Spannungsverhältnis von Kirche und Staat gelte es in einer säkularen Gesellschaft immer wieder zu justieren, betonte der Abgeordnete in einer Pressemitteilung: "Sowohl ein absolutistischer Gottesstaat als auch ein Staat ohne jegliche Rückbindung an ein Wertefundament, können desaströse Züge annehmen. Religionsfreiheit und vor allem auch die Abkehr von der Unfehlbarkeit sind im Rechtsstaat für mich persönlich grundlegende Pfeiler einer zeitgemäßen und demokratischen Gesellschaftsordnung." Gleichzeitig sei es wichtig anzuerkennen, dass Kirche und Staat in ihrem Bezugsfeld unterschiedliche Maßstäbe ansetzen. "Wenn beispielsweise Ehen scheitern, ist womöglich das 6. Gebot verletzt, aber die Rechtsstaatlichkeit muss dafür sorgen, dass beide Ehepartner im Anschluss integraler Bestandteil der Gesellschaft bleiben", sagt Schmid.

Dekan Wagner sieht gerade in Fragen der Grenzentscheidungen, die das Leben und Sterben betreffen, die Kirchen in der Pflicht, ihre starke Position in Deutschland wahrzunehmen. Die Debatte um den assistierten Suizid habe dies offenbart. Hier sieht der Dekan, "dass die Kirchen sehr wohl im Willensbildungsprozess eines demokratischen Staates fundiert eingebunden sind. Unsere Relevanz erhalten wir gerade weil wir – ohne Sachzwängen zu unterliegen – für jene sprechen, die keine Stimme haben."

Schmid verteidigt die Finanzierung der Kirchen

Auch die Finanzierung der Kirchen wurde im Gespräch diskutiert. Schmid warb in diesem Zusammenhang für die derzeit gültigen Vereinbarungen, die in verschiedenen Konkordaten festgehalten sind: "Da die Kirchen viele Leistungen übernehmen, die andernfalls der Staat stemmen müsste, ist es nur recht und billig, wenn den Kirchen staatliche Mittel zugewiesen werden. Seelsorge, Sozialdienste, Bildungseinrichtungen, der Kindergarten um die Ecke – aus gutem Grund erhalten Kirchen hierfür öffentliche Gelder." Dekan Wagner wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kürzungen finanzieller Mittel durch den Staat es den Kirchen zunehmend schwer mache, diese Aufgaben auch weiterhin zu übernehmen. Gerade angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen stellt sich die Frage, wie lange Kirche diese kommunalen Aufgaben noch übernehmen kann.

Weitere Themen, die an diesem Abend zur Sprache kamen, waren etwa das Thema Frieden und die Rolle der Kirchen in der Parteipolitik sowie der von Dekan Wagner besonders angemahnte raue, oft aggressive populistische Ton im Miteinander der Parteien. "Natürlich schafft es die Dialog-Predigt nicht, hier abschließende Antworten zu geben. Eine erste Annäherung ist uns aber durchaus gelungen", resümiert Dekan Wagner.

Dekan Frank Wagner freute sich darüber hinaus über ein volles Gotteshaus und die musikalische Umrahmung durch Bläserinnen und Bläser aus den Posaunenchören Wörnitzostheim, Rudelstetten, Bühl und Alerheim sowie Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören Alerheim, Harburg, Heroldingen und Großsorheim sowie der Organistin Simone Wüst und Dekanatskantor Hans-Georg Stapff. (AZ)