Dutzende Schlepper: Staatsstraße 2221 zwischen Fessenheim und Hoppingen dicht

Zwischen Fessenheim und Hoppingen war kein Durchkommen auf der Staatsstraße 2221. Grund: Bauern fuhren zum Protest nach Alerheim.

Die Ortsgruppe Alerheim des Bauernverbands hat sich am Donnerstag, 4. Januar, an den Bauernprotesten beteiligt. Einem Mahnfeuer um 16.30 Uhr in Alerheim ging ein Schlepperkorso aus den umliegenden Ortsteilen voraus. Die vielen Traktoren führten zu Einschränkungen im Verkehr auf der Staatsstraße 2221 zwischen Fessenheim und Hoppingen. Auch im Nachgang der Veranstaltung ist mit Verkehrsbehinderungen rund um Alerheim zu rechnen. (AZ)