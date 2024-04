Alerheim

Warum in Alerheim das Nest auf einem Strommast entfernt wurde

Plus Störche haben kürzlich angefangen, ein Nest auf einem Strommast in Alerheim zu bauen, doch es wurde entfernt. Anwohner hätten die Tiere dort gerne gesehen.

So ganz konnten sich Anfang der Woche die zwei Störche nicht damit anfreunden, dass ihr Nest in Alerheim entfernt wurde: Zu zweit standen sie zwischen den Drähten der Vogelabwehr und hoben die Schnäbel zum typischen Geklapper. Unter ihnen stand kürzlich noch ein Nest in frühem Baustadium, doch es wurde Anfang der Woche abgetragen. Anwohner sind erbost – der Stromversorger schildert die Hintergründe zu dem Fall.

Madlen Ratzlaff und ihr Partner Manuel Rössler haben sich gefreut, als sie vergangene Woche bemerkten, dass Störche am alten Feuerwehrhaus in Alerheim ein Nest bauten. Aber ein wenig besorgt waren sie – da sich die Störche einen Strommast als Nistplatz ausgesucht hatten. Sie und ein paar Nachbarn hätten Angst um die Tiere gehabt, schildern die beiden, schließlich wurde der Bürgermeister verständigt. Die Nachbarn hofften, dass die Leitungen isoliert werden. Doch stattdessen: "Das ist nicht passiert, das Nest wurde kaputt gemacht", sagt Rössler im Gespräch mit unserer Redaktion.

