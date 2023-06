Amerdingen investiert in Mehrzweckhalle und Kanäle

Plus Zwar rechnet die Gemeinde im Haushalt mit hohen Gewerbesteuereinnahmen, baut aber für die nächsten Jahre vor. Warum eine PV-Anlage in Bollstadt abgelehnt wird.

Moritz Gerstner, Kämmerer der VG Ries, wird deutlich: „Es ist ein immenser Haushalt für eine kleine Gemeinde.“ In Zahlen heißt das: Die Ein- und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden 2023 bei 2.582.459 Euro liegen. Damit finanziert die Gemeinde ihre Pflichtaufgaben. Der Vermögenshaushalt beträgt 2,1 Millionen Euro. Er umfasst Einnahmen beispielsweise aus Grundstückserlösen und der Auszahlung von Zuschüssen und in gleicher Höhe die Ausgaben, die für 2023 geplant sind.

Im Plan stehen unter anderem die Kanalsanierungen in Bollstadt und Amerdingen mit 517.000 Euro und die Erschließung des Gewerbegebiets An der Kessel II mit 180.000 Euro. Für die Sanierung der Mehrzweckhalle sind 40.000 Euro eingeplant.