Unbekannte stehlen in Amerdingen Reifen von Schrottfahrzeugen

Mehrere Räder von Schrottfahrzeugen werden im März in Amerdingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben in Amerdingen mehrere Reifen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurden in der Zeit zwischen dem 10. und dem 28. März die Räder von mehreren Schrottfahrzeugen, die in der Straße An der Kessel abgestellt waren, gestohlen. Zudem schlugen die Täter Seitenscheiben ein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

