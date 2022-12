Wichtiger Baustein für die Energiewende: Der Solarpark in Amerdingen kommt

Gegen das Großvorhaben auf rund 60 Hektar zwischen Amerdingen und Bollstadt gibt es zahlreiche Einwände. Der Gemeinderat befasst sich damit ausführlich.

Das Solarparkprojekt in Amerdingen kommt voran. Der Gemeinderat hat sich am Donnerstag in einer langen Sitzung mit den Stellungnahmen der Behörden und der Träger öffentlicher Belange zu dem Vorhaben befasst und den entsprechenden Abwägungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Nach den Plänen von Camilla zu Sayn-Wittgenstein soll zwischen Amerdingen und Bollstadt, bei der Schießanlage, ein Solarpark auf 60 Hektar entstehen, die Solarmodule überdecken davon 31 Hektar. Die Leistung des Solarparks entspricht dem Jahresstrombedarf von rund 17.000 Haushalten.

Regierung bezieht Stellung zum Solarpark in Amerdingen

Die Regierung von Schwaben weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass das Plangebiet in dem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet „Kesseltal“ liegt. In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt der Natur und der Landschaft besondere Bedeutung zu. Der Gemeinderat nahm eine Schutzgüterabwägung vor: Natur- und Landschaftsschutz einerseits, Energiesicherheit andererseits. Denn im Erneuerbare-Energien-Gesetz heißt es, dass die Errichtung und der Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen und der „öffentlichen Sicherheit“ dienen.

Der Gemeinderat beschloss: „Die Erzeugung von erneuerbaren Energien und damit auch die Nutzung des Plangebiets für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage überwiegen vor diesem Hintergrund die anderen das Gebiet betreffenden Belange.“ Gleichzeitig wurde festgehalten, dass die Ausgleichsflächen am Rand eine natürliche Gewässerentwicklung des Sternbachs zulassen. Ausgleichsmaßnahmen, wie das Pflanzen einer zweireihigen Hecke mit Bäumen, sollen den Talraum landschaftlich und ökologisch aufwerten. Dieser Punkt, die Schutzgüterabwägung, wurde in dieser Form nur mit knapper Mehrheit beschlossen: mit vier zu drei Stimmen.

AELF befürchtet Druck auf das Pachtpreisgefüge

Die Regierung von Schwaben weist zudem darauf hin, wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen (AELF), dass Böden guter Bonität in Anspruch genommen werden. Die 60 Hektar Ackerland entsprechen zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche der Gemarkung Amerdingen, weshalb das AELF einen Druck auf das Pachtpreisgefüge befürchtet. Der Gemeinderat hielt dem entgegen, dass die Solarmodule nur in den Boden gerammt werden und keine Fläche versiegelt wird. Wenn die Anlage später wieder zurückgebaut wird, kann der Boden, dessen Bonität erhalten bleibt, „wieder vollwertig landwirtschaftlich genutzt werden“.

Wie Camilla zu Sayn-Wittgenstein in der Sitzung erklärte, sei der Pächter des Schlossguts, der die Fläche bewirtschaftet, mit dem Vorhaben einverstanden und er beabsichtige keine Flächen als Ausgleich zu pachten. Damit gebe es keinen Druck auf das Pachtpreisgefüge.

Lesen Sie dazu auch

Der Bayerische Bauernverband nennt es „völlig unverständlich, warum zum wiederholten Male beste Ackerfläche für diese Art der Energieerzeugung herangezogen“ werde. Dem hielt zu Sayn-Wittgenstein entgegen, dass 50 Prozent der Fläche bereits momentan der Energiegewinnung dienten, da der Pächter dort Mais für die Biogasanlage anbaue. Eine PV-Anlage habe aber einen deutlich höheren Energieertrag als Biogas.

Gemeinderat stimmt für den Bebauungsplan des Solarparks

Nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde wird die PV-Anlage mit ihrer deutlichen Sichtbarkeit den Raum „massiv prägen“. Der Gemeinderat befand, dass die Anlage von Amerdingen aus kaum sichtbar sein werde, wegen der Tallage der Ortschaft und wegen eines zwischen der Anlage und dem Ort liegenden Waldbestands.

Der Bund Naturschutz sieht, dass PV-Anlagen ein „wichtiger Baustein für die Energiewende“ sind, er sorgt sich jedoch um den Artenschutz bei Feldlerche und Schafstelze und fordert ein Monitoring sowie größere Ausgleichsflächen. Der Gemeinderat wird zum Artenschutz noch Änderungen am Bebauungs- und Grünordnungsplan vornehmen, ein Monitoring zum Artenschutz findet bereits nach drei und nach fünf Jahren statt.

Nach Abwägung der Stellungnahmen und etlichen Änderungen billigte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans mit fünf zu zwei Stimmen. Dagegen stimmten die Räte Michael Sauset und Harald Strauß.