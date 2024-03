Appetshofen

06:00 Uhr

Mehr als 50 Uhren: Bei diesem Sammler dauert die Zeitumstellung etwas länger

Plus Erwin Seiler besitzt zwischen 50 und 70 besondere Uhren. Der ehemalige Bürgermeister und Tüftler hat seine Tricks, wenn es an die Zeitumstellung geht.

Von Verena Wengert

Uhren sind Erwin Seilers Leidenschaft. Wirklich überall in und um sein Haus in Appetshofen kann man die Zeit ablesen. Sogar Kirchturmläuten ist zu den gängigen Zeiten zu hören. Der frühere Möttinger Bürgermeister und stellvertretende Landrat pflegt das eher ungewöhnliche Hobby des Uhrensammelns. Jetzt, am Wochenende, hat er deshalb deutlich mehr zu tun als die meisten Landkreis-Bürger: Er trägt dafür Sorge, dass alle seine Uhren auch nach der Zeitumstellung richtig gehen. Dafür hat er an so mancher smarten Lösung getüftelt.

Angefangen hat alles vor gut 30 Jahren. Vor seiner Arbeit als Kommunalpolitiker war Seiler Feinmechanikermeister und etwa 20 Jahre bei der Schwaben Präzision in Nördlingen beschäftigt. Irgendwann einmal sei es zu seinem Traum geworden, ein eigenes Kirchturm-Uhrwerk zu besitzen, erzählt der 64-Jährige auf einer kleinen Tour von Uhr zu Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

