54-Jährige verursacht Unfall auf Kreisstraße bei Aufhausen

Die Frau erkundigt sich noch, wie es der Unfallgegnerin geht. Doch ihre Personalien hinterlässt sie nicht. Was sie jetzt deshalb erwartet.

Zu weit nach links ist eine 54-jährige Autofahrerin am Montag gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Aufhausen und Oberriffingen in einer Rechtskurve gefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste eine entgegenkommende 21 Jahre alte Autofahrerin laut Polizeibericht nach rechts in den Schotter ausweichen.

Die junge Frau kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug nach links von der Straße ab, wobei an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin hielt lediglich kurz an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der 21-Jährigen und fuhr dann ohne ihre Personalien zu hinterlassen davon. Sie konnte rasch ermittelt werden, so die Polizei weiter.

Die Frau erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. (AZ)