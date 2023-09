Auf Spurensuche rund um das Kloster Auhausen

Schon unter durchschnittlichen Bedingungen zeichnen sich archäologische Fundstellen mittels elektromagnetischer Wellen ab. Was in Auhausen nun in Erscheinung trat.

Für den geneigten Betrachter ist es sicherlich ein ungewöhnlicher Anblick, wenn auf der „Klosterwiese“ in Auhausen – zwischen Klosterkirche, Mehrzweckhalle und Kindergarten – junge Leute stundenlang mit einem Wägelchen auf- und abfahren. Bei näherem Anblick sind ausgelegte Markierungen, Messeinrichtungen und ein wissenschaftliches Gerät an dem Fuhrwerk zu erkennen. Unter Leitung von Herrn Roland Linck war in diesen Tagen ein Erkundungstrupp des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege aus München in der nordschwäbischen Gemeinde mit einem sogenannten Bodenradar auf geophysikalischer Erkundungstour.

In der Vergangenheit war bei archäologischen Arbeiten stets von Ausgrabungen mit Schaufel und Pinsel die Rede. Mittlerweile bedient sich die Wissenschaft diverser geophysikalischer und somit nicht invasiver Methoden. Folglich kann man möglichst erfolglose Grabungen einsparen. Schon unter durchschnittlichen Bedingungen zeichnen sich archäologische Fundstellen mittels elektromagnetischer Wellen ab. Hierbei werden die ausgesandten Wellen im Boden von Mauerresten oder Fundstücken reflektiert. Freilich kann der Zuschauer nicht sofort auf das oftmals erhoffte Ergebnis warten. Es bedürfe einer umfangreichen Auswertung, die sich über Monate hinzieht, so Linck. Im Erfolgsfall kann eine gut erkennbare 3-D-Darstellung zur weiteren Verwendung durch die herkömmlich bekannten Altertumsforscher geliefert werden, die in der Vergangenheit leider oft verborgen bleiben mussten.

Bahnbrechende Technik schon 2003 in der Region

Bereits im Jahr 2003 konnte auf Veranlassung von Willi Schorr, Heimatforscher aus Westheim, die damals „bahnbrechende“ Technik über persönliche Kontakte zur Universität Wien in die fränkisch-schwäbische Region geholt werden. Mit der „modernsten und potenziell leistungsfähigsten geophysikalischen Methode in der archäologischen Prospektion“ fand die vormals entdeckte Villa Rustica in der Nähe des Ortsteils Heuhof eine „tiefgehende“ Betrachtung.

Aber auch auf dem jüngsten Forschungsplatz unweit der ehrwürdigen Klosterkirche St. Maria und Godehard sollte sich das junge Akademikerteam auf historischem Boden befinden: In weit über tausendjähriger mittelalterlicher Besiedlungsgeschichte mit einem über Jahrhunderte prosperierenden Kloster, das im 16. Jahrhundert jäh zu Ende gehen sollte, „gibt es immer was zu finden“, so die auf den Punkt gebrachte Fachmeinung.

Die Benediktinerabtei Auhausen mit den verschwundenen Gebäuden, wie sie sich 1513 dargeboten haben dürfte; rechts im Bild das Konventgebäude – aus der Predella des Schäufelinaltars. Foto: Robert Kaußler

Der Überfall der Rieser und Fränkischen Bauernhaufen brachte im Mai 1525 eine mehrtägige Plünderung des Benediktinerklosters samt Zerstörung des Klosterlebens mit sich, dessen Überreste damals kaum jemand beseitigt haben dürfte. Die gebliebenen Gebäude verleibte sich der Markgraf von Ansbach ein. Im Jahr 1608 durfte dieses ehemals funktionierende Gemeinwesen nochmals in der damaligen Welt aufhorchen lassen, mit einem Treffen der namhaften Fürsten Süddeutschlands und der Gründung der Protestantischen Union als einer der späten Kriegsparteien des Dreißigjährigen Krieges. Nach einer langen, schwierigen Zeit ist das gesamte Dorf durch einen Gebietstausch mit dem Fürstenhaus zu Oettingen-Spielberg im Jahr 1792 in die künftige Zugehörigkeit zum heutigen Regierungsbezirk Schwaben übergegangen. Mit der anschließenden Säkularisierung sind die einzelnen Gebäude in Privateigentum gekommen. Große Teile des Klosters, wie beispielsweise die Ritterkapelle und die St.-Georg-Kapelle, das Refektorium, der Kreuzgang und der „Große Bau“ (Konventsgebäude bzw. alte Abtei) existieren nicht mehr.

Lesen Sie dazu auch

Herr Linck mit Mitarbeiterin bei der Bodenradarmessung auf der „Klosterwiese“ Foto: Robert Kaußler

Gerade in den vergangenen Wochen sollte sich die Gemeindeführung, die bereits in den letzten Jahren einen Weg der historischen, sozialen und politischen Verantwortung gegangen ist, erneut ihres großen „Erbes“ bewusst werden: Bei Erdarbeiten anlässlich der Erweiterung des örtlichen Kindergartens sind massive Fundamente ans Tageslicht gekommen. Diese steinerne „Zeugen“ der eigenen Ortsgeschichte werden dem großen Konventgebäude zugeordnet.

Das wohl auch heute noch einmalige Ortsbild für eine kleine Landgemeinde wird in den kommenden Jahren sicherlich einer stilvollen und behutsamen Sanierung unterzogen werden, wobei die Aufnahme in das bayerische Städtebau-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Integration im Quartier“ sehr hilfreich war, wie Bürgermeister Martin Weiß zu berichten weiß. Ebenso hilfreich, wie die nun zu erwartenden umfangreichen Auswertungen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und Federführung von Herrn Linck.