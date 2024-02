Autofahrerin weicht in Auhausen Katze aus und fährt gegen Hauswand

Als eine Katze in Auhausen die Straße überquert, weicht eine Autofahrerin aus. Sie prallt in der Folge gegen eine Hauswand: Der Schaden ist vierstellig.

Eine 43-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen in eine Hauswand in Auhausen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerte gegen 5 Uhr eine Katze die Straße. Die Frau wollte dem Tier ausweichen und steuerte das Auto nach rechts.

Dabei prallte ihr Auto gegen die Wand eines Wohnhauses. Sowohl die Hauswand als auch das Auto der Frau wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Die Katze wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (AZ)