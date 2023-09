Bushäuschen in Auhausen besprüht

Eine unbekannte Person hat ein Bushäuschen in Auhausen mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Fall von Sachbeschädigung hat sich in der Gemeinde Auhausen ereignet. Wie die Polizei meldet, sprühte eine unbekannte Person eine Schmiererei mit Farbe an ein Bushäuschen an der Bergstaße/Oettinger Straße. Die Tat ereignete sich bereits am ersten Septemberwochenende. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)