Joint im Fahrzeug, Marihuana daheim

Polizei wird am frühen Sonntagmorgen bei einer Verkehrskontrolle in Auhausen fündig.

Bei der Verkehrskontrolle eines BMW wurde am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr in Auhausen im Fahrzeug ein Joint aufgefunden. Bei der anschließenden Wohnungsnachschau beim 22-jährigen Fahrer im angrenzenden fränkischen Bereich konnte nach Polizeiangaben noch eine kleinere Menge an Marihuana sichergestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)