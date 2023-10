Auhausen

Klosterkirche Auhausen muss für mehr als vier Millionen Euro saniert werden

Die evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Maria und St. Godehard in Auhausen gehörte ehemals zum Benediktinerkloster Auhausen.

Plus Nur in kleinen Schritten gelingt die Finanzierung: Kürzlich gab es 50.000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die fast einzigartige Verglasung.

Fünfzigtausend Euro sind eine Menge Geld. Wenn dieser Betrag allerdings für ein monumentales Bauwerk wie die St.-Maria-und-St.-Godehard-Basilika in Auhausen als Restaurierungsbeitrag aufgerufen wird, ist das leider nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Einen symbolischen Fördervertrag in genau dieser Höhe übergab jüngst Manfred Kiesel, Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), im Beisein von Leopold Weckbach von Lotto Bayern an Pfarrer Wolfgang Layh.

Die DSD unterstützt dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücks-Spirale die Restaurierung der Butzenverglasung einiger Hochchorfenster in der Kirche. Das Gotteshaus gehört zu den über 560 Denkmälern, die die DSD dank privater Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Lotterie Glücks-Spirale allein in Bayern fördern konnte.

