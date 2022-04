Lastwagenfahrer beschädigt Bahnüberführung

Noch ist nicht klar, wie hoch der Schaden ist. Die Überführung wurde auf einer Länge von vier Metern beschädigt.

Die Bahnüberführung in Auhausen ist am Samstagvormittag beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Mann mit einem Lastwagen samt Ladekran die Westheimer Straße ortsauswärts. Da der Fahrer des Lkws zuvor vergaß, den Ausleger des Kranes komplett einzufahren, blieb dieser an der dortigen Bahnüberführung hängen.

Der Kranausleger streifte offensichtlich nur oberflächlich die Stahlträger der Überführung auf einer Länge von circa vier Meter. Ob der Bahnbetreiber hier einen Schaden geltend macht und wenn ja in welcher Höhe, steht derzeit noch nicht fest, teilt die Polizei weiter mit. (AZ)